Hoje nos jornais

Correio da Manhã:

- "Fisco perdoa 30 milhões à banca - EDP está no topo dos bónus milionários"

- "Material de Tancos: Explosivos e granadas estão por recuperar"

- "Vieira anuncia candidatura mas avisa: 'Se for provada corrupção no Benfica demito-me'"

- "Hospitais de Braga e Cascais lideram excelência clínica"

- "Bolsonaro chama juiz da operação Lava Jato"

- "'A Rosa contou-me que o Luís lhe batia' - Amante acreditava na inocência da viúva, mas agora já tem dúvidas"

- "Alemanha em choque: Enfermeiro admite ter matado 100 pacientes"

- "Caixa Geral de Depósitos: Saem 571 funcionários e fecham 76 balcões"

- "Diplomata agride GNR para não ser revistada"

Público:

- "Pedidos de ajuda das famílias endividadas a subir desde março"

- "Os custos do 'Brexit': Portugal fora da lista dos países que mais sofrem"

- "Hospitais mais bem avaliados no tratamento dos AVC são geridos por empresas privadas"

- "PSD insiste em ouvir Costa no Parlamento por causa de Tancos"

- "Juiz do Lava-Jato pondera integrar governo de Bolsonaro"

- "José Pacheco Pereira: 'O erro de Serralves foi não termos falado logo forte e feio"

- "Europa: Alemanha interroga-se sobre o seu futuro sem Angela Merkel"

- "Alentejo: Mais de mil azinheiras arrancadas para dar lugar a um novo olival intensivo"

Jornal de Notícias:

- "Centenas de casas junto ao mar vão ser demolidas"

- "Já há tantos uber como táxis nas grandes cidades"

- "Bolsonaro convida juiz Sérgio Moro para ministro"

- "Orçamento: Mais um mês de discussão a acertar pormenores"

- "P. Ferreira: Máfia dos móveis desvia sete milhões em impostos"

- "Maia: Levar o lixo à Lipor custa 50 mil euros em portagens"

- "Imobiliário: Preço da habitação sobe 25% e bate recordes no Porto"

- "Hospitais: Reguladora põe três PPP no topo da excelência"

- "Redes: Ronaldo bate Selena e é líder no Instagram"

- "Se for provada corrupção no Benfica, demito-me na hora' [Notes:Luís Filipe Vieira] "

Jornal i:

- "Paulo Macedo põe Caixa a dar lucro de 369 milhões"

- "Hoje a noite é a noite das bruxas, a tradição celta que conquistou fãs em Portugal"

- "Marcelo diz que anúncio de recandidatura não passou de uma brincadeira"

- "OE 2019: PSD fala em 'logro', Costa acusa oposição de 'desnorte'"

- "Bénard da Costa: Já saiu o primeiro volume do 'senhor Cinema Português'"

- "Tancos: Falta recuperar cinco granadas e mais 30 explosivos"

- "Bolsonaro diz-se 'totalmente favorável à liberdade de imprensa'"

Negócios:

- "Recibos verdes têm já de escolher como descontam"

- "Poupar para ganhar [Notes:Especial poupança] "

- "Transportes: Regulador não garante perdão às multas com 'lei Uber'"

- "Banca: CGD bem posicionada para cumprir metas fixadas para 2018"

- "Segurança: Centro de investigação vai vigiar águas europeias"

- "Política: Esquerda aprova Orçamento com alterações na calha"

Visão:

- "Como vivem os nobres portugueses"

- "Esquemas suspeitos na reconstrução de casas ardidas chegam a Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos"

- "Negócios: 50 Empresas geniais que estão a mudar o mundo"

- "Saramago: Nobel 'doido por mulheres' em nova biografia"

Sábado:

- "Cancro - As novas revoluções"

- "Todos os perigos que ameaçam o litoral alentejano"

- "Entrevista de vida a Helena Roseta: 'A política levada demasiado a sério faz mal ao fígado'"

Record:

- "Vieira deixa garantia sobre os casos judiciais que têm abalado a Luz: 'Se houver corrupção demito-me'"

- "Sporting: Bas Dost apontado ao onze"

- "AG em dezembro para decidir punição a Bruno"

- "FC Porto: Mbemba estreia-se"- "Allianz Cup: Costinha e maus lençóis"

A Bola:

- "Luis Filipe Vieira foi eleito a 31 de outubro de 2003 e tudo mudou no Benfica: 15 anos vistos à lupa"

- "Taça da Liga: 'Somos detentores do troféu e isso dá mais responsabilidade' - José Peseiro"

- "Taça da Liga: Conceição de olho na taça que falta ao dragão"

- "Taça da Liga - SC Braga 5 - 0 Nacional"

O Jogo:

- "'Último campeonato valeu por cinco' - Pinto da Costa e o estatuto especial de um título com sabor a penta"

- "Mbemba prepara estreia e dá descanso a Filipe"

- "Conceição quer 'vingar-se' de Capucho"

- "Benfica: Vieira anuncia candidatura a novo mandato"

- "Sporting-Estoril: Rogério Alves gera incómodo"

- "Peseiro: 'É preciso jogar bem"

- "Marcelo, Petrovic e Wandel podem entrar no onze"

- "Braga-Nacional: Guerreiros atropelam e fogem"

