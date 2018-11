Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Público:

- "Decisão histórica: Prisão efetiva por maus tratos a animal"

- "Proteção civil vai enviar SMS em caso de crises e catástrofes"

- "A história da enfermeira 'expulsa' de Portugal"

- "Uber: Somos o único país onde condutores não avaliam clientes"

- "Viagem ao mundo da indústria das funerárias"

- "Trump transforma intercalares num referendo"

- "António Araújo: 'Bolsonaro fez ver que a nossa direita é 'menos liberal do que julgávamos"'

- "Bienal de Veneza: João Ribas, ex-diretor de Serralves, vai ser o responsável pelo pavilhão de Portugal"

- "Saúde: Tirar o apêndice reduz o risco de ter Parkinson em 20%"



Jornal de Notícias:

- "Autarcas avançam para os tribunais contra revolução na orla costeira"

- "Jazigos a preços milionários"

- "Seis pontes e quatro fins de semana prolongados em 2019"

- "Dinheiro: Maioria das notas falsas detetadas são de 20 euros"

- "Fecho dos Correios faz subir tom dos protestos"

- "F.C. Porto: Chuva de golos deixa dragões na liderança"

- "Sporting: Leões morrem na praia com o Estoril (1-2)"

- "Fisco obrigado a devolver um milhão a comerciantes"

- "Cancro: Sofia 'sem medo nem preconceitos'"



Jornal i:

- "Dia Mundial do Veganismo: 'Tudo o que tenha olhos e alma, eu não como'"

- "Entrevista a Manuel Loff: 'Quem saiu do Bloco achou que o partido estava demasiado parecido com o PCP"

- "Carros elétricos: 100 quilómetros podem ficar a 10 euros"

- "Paquistão: Libertação de cristã condenada à morte gera protestos"

Correio da Manhã:

- "Vieira já escolheu sucessor de vitória"

- "Benfica preparado para saída a qualquer momento"

- "Nova lei acaba com táxis velhos"

- "Exército português debaixo de fogo"

- "Pesos pesados seguram Taça da Liga"

- "Mistério com arma que matou triatleta"

- "Peseiro falha e ouve assobios"

- "Ex-enfermeiro. Prisão por matar cadela e 3 crias"

- "SUV vão pagar menos. Portagens sobem 1% a partir de janeiro"

- "Burla em IPSS. Casal desvia 500 mil euros da Mão Amiga"



O Jogo:

- "FC Porto 4-Varzim 2. Costas quentes. Conceição arriscou revolução no onze, mas tinha outra preparada no banco"

- "Benfica. Salvio tal e qual Herrera. Argentino pede 3 milhões de euros limpos para renovar"

- "Sporting 1 - Estoril 2. Canarinhos deram a volta ao jogo e deixaram Peseiro em apuros"

- "Feirense - Marítimo. Aí estão os golos"- "Benfica. Vieira festejou o 15.º ano na presidência. "Não sairei sem ser campeão europeu"



A Bola:

- "Sporting. Noite dos horrores. Leão perde com adversário da Liga 2 e complica (muito) as contas"

- "Benfica. Reunião por Salvio para a semana"

- "Benfica. Luís Filipe Vieira: 'Não saio do Benfica sem ser campeão europeu'"

- "FC Porto 4 - Varzim 2. Dragões estiveram a perder mas acabam com caminho aberto para a 'Final Tour'"



Record:

- "Sporting 1 - Estoril 2. Leões permitem reviravolta e têm qualificação em risco"

- "FC Porto 4 - Varzim 2. Dragões obrigados a suar"

- "Benfica. Luís Filipe Vieira diz que 'ninguém derruba" o clube"

- "Benfica. Renovação de Salvio complicada. Jogador pede salário de 3 milhões"

Com LUSA.