Hoje nos jornais

Títulos dos jornais de hoje:

Correio da Manhã:

- "Irmãs em guerra por 150 milhões"

- "Juiz perde poupanças no buraco do GES"

- "Helena Ramos vítima de cancro"

- "Despedimento custa 800 mil ao Sporting"

- "'Nunca quis sair daqui' - Rui Vitória garante que nao é o dinheiro que o move"

- "Maior sismo do ano no Litoral Norte e Centro"

- "88% dos processos de insolvência não recuperam dinheiro"



Público:

- "O que é que nos permitimos ver? Marina Abramovic, Robert Mapplethorpe, Delacroix, Courbet - As redes sociais e o puritanismo" [Notes:Ípsilon]

- "Saúde vai telefonar a 65 mil idosos para avaliar a sua 'fragilidade'"

- "Pergaminho medieval apareceu no OLX e a Torre do Tombo vai comprá-lo"

- "Há interessados em cultivar canábis no Alqueva"

- "Governo quer negociar com o PSD benefícios para senhorios"

- "Varandas antecipa novo ciclo com saída de treinador"



Jornal de Notícias:

- "Fundos europeus fechados na gaveta há cinco anos"

- "Uma década depois da falência do BPN ninguém cumpre pena de prisão"

- "Professores: Ministério corta verbas para pessoal em 2019"

- "Vegans: 60 mil não comem nada de origem animal"

- "Lisboa: Ministro Siza Vieira recebeu um milhão da Câmara"

- "Varandas despede Peseiro e negoceia com Paulo Sousa"

- "Operação Lex: Fim do segredo permite que Rangel e Vieira voltem a falar"

- "Morreu Helena Ramos, rosto histórico da RTP"

- "Feira: Reaprender a conviver na escola sem telemóvel"

- "Vila do Conde: Moradores com casas na Congreira só saem à força"



Jornal i:

- "'Bomba-relógio na habitação': Tiago Mota Saraiva aponta o dedo aos partidos que apoiam o Governo"

- "Perdemos muita água com ruturas nas condutas e tubagens"

- "Touradas: Ministra da Cultura recebe mensagens de 'solidariedade' de ativistas de todo o mundo"

- "Brasil: Sérgio Moro irá liderar um superministério no Governo de Bolsonaro"

- "Sporting: Frederico Varandas atirou o treinador José Peseiro pela janela"



Negócios:

- "Valor das pensões antecipadas caiu 10% em dez anos"

- "Portugal, uma casa do Brasil"- "Bolsonaro é um Trump tropical?"

- "Márcia: A voz para mim é um alívio"

- "Governo cortou 5% nos benefícios fiscais das empresas"

- "Web Summit: Guia para sobreviver ao maior evento de tecnologia da Europa"

- "Cimentos: Proença de Carvalho demite-se da Cimpor"

- "Imobiliário: Neuromarketing ajuda a angariar e vender mais casas"

- "Ações: Depois de um mês negro, o que esperar das bolsas?"

- "Metalomecânica: Bysteel ganha obra de 20 milhões no aeroporto de Schiphol"



O Jornal Económico:

- "Sindicato do fisco diz que há 'operações suspeitas' que não são investigadas"

- "'Estamos a ir longe demais nas incompatibilidades dos deputados' [Notes:José Pedro Aguiar Branco] "

- "As empresas nacionais que estão nas mãos de governos estrangeiros"

- "Portugueses são dos que mais trabalham em casa, fora de horas"

- "Novo presidente da Navigator e da Secil diz que estratégia do grupo é para se manter"

- "Carlos Tavares convida João Ermida para integrar o Montepio"

- "PSD cria comissão para tentar aproximar o partido dos eleitores"

- "CMVM vai aprovar prospeto de emissão do Sporting em contra-relógio"

A Bola:

- "Miguel Cardoso à porta - Ex-treinador do Rio Ave e Nantes é o preferido para suceder a Peseiro"

- "Crónica de um adeus anunciado - José Peseiro soube do despedimento pelo `site´ de A Bola"

- "Benfica-Moreirense: Jonas volta ao ataque"

- "'Nunca quis sair. Nem quero' - Rui Vitória"

- "João Félix renova até 2023 nos próximos dias"

- "FC Porto: 'Treinador não me repreendeu' - Sérgio Oliveira esclarece conversa com Conceição"



O Jogo:

- "A grande balda - Estudo da SIGA denuncia a falta de escrutínio sobre proprietários, acionistas e investidores do futebol à escala mundial"

- "Vigilância é parcial ou inexistente em quase todos os países"

- "Só Inglaterra e Itália fazem testes de idoneidade"

- "Maioria não tem mecanismos para verificar origem do dinheiro"

- "FC Porto: As voltas que Sérgio lhes deu"

- "Benfica: Números chumbam Champions de Vieira"

- "Benfica-Moreirense - Seferovic de baixa"

- "Braga: Fonseca na mira de Abel"



Record:

- "Sporting: Sousa é alvo difícil - Duração do contrato e salário ainda são obstáculos"

- "Sporting: Aitor Karanka ganha força como alternativa"

- "Benfica: Jonas contra a seca"

- "Rui Vitória teve conhecimento do interesse do Everton: 'Não quero nem nunca quis sair'"

- "Operação Lex: Rui Rangel já pode falar com Vieira e Fernando Tavares"

- "FC Porto: Sérgio Oliveira nega puxão de orelhas de Conceição"- "Coração trai Esquerdinha"

Com LUSA.