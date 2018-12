O prazer de ver e a alegria de conhecer

Em tempos fiz várias reportagens, na maior parte dos casos relacionadas com o Google Arts & Culture, e numa delas havia muito do que está no CCB. Mas há o Palácio de Sintra, arte urbana portuguesa e até uma área com as “Maravilhas de Portugal”, que tem desde paisagens a uma visita virtual ao Mosteiro dos Jerónimos.

Estas coisas merecem destaque.

Adorava ter estatísticas reais do impacto destes projetos. Acredito que, mesmo que não sejam multidões, a disponibilização de obras de arte e outras formas de cultura online vai ser importante na sociedade num futuro próximo. Estar aqui a fazer uma verdadeira enciclopédia do muito que está acessível online seria fastidioso e impraticável.

Como em qualquer museu, existem na Google Arts & Culture áreas ou salas, só que a soma de tudo anda na casa dos muitos milhões de imagens e textos. Nestes milhões há espaço para antigo e moderno, há zonas dedicadas à cultura afegã ou a Harry Potter.

De aborrecido não tem nada e há de tudo para todos, guerra, paz, amor, história, personalidades e eventos históricos. Basta ser curioso, e ter dois dedos de testa, para encontrar formas de nos enriquecermos pessoalmente no Google Arts & Culture.

Fiquei especialmente contente com o recente anúncio de que mais de 240 obras da coleção de Serralves fazem agora parte desta iniciativa, posso dizer, magnífica.

Dos anúncios recentes tenho que destacar 240 das obras da coleção de Serralves que agora estão numa das áreas, no caso chamam-lhe uma iniciativa “O que é a Arte contemporânea?” com, e vou citar do press release, “mais de 7.000 obras, entre pinturas, esculturas e vídeos de mais de 180 instituições culturais de 27 países.”

Impressionante.

Para isso só em Serralves foram semanas de trabalho a fotografar com enorme detalhe, o zoom digital permite ver em alguns casos mais do que se consegue apreciar a olho nu no local. Acresce que há uma visita virtual ao espaço do museu.

Estive aqui a fazer umas contas e acho que foi em 1995 que tive a sorte de ver a que ainda deve ser a maior exposição de quadros de Vermeer de sempre. Foi em Washington, a viagem não foi programada para isso, mas foi um momento alto. São poucos, são extremamente caros se quisermos ir por aí, e sobretudo são de uma beleza indizível.

A verdade é que, mesmo hoje, ainda não há uma técnica que permita mostrar um quadro de Vermeer em todo o seu esplendor. O pintor usou técnicas como pó de pérola, materiais que fazem com que toda a imagem tenha quase volume, tintas que deixam a luz entrar e que fazem com que a cena pareça mudar como o tempo perante os nossos olhos.

São ao todo 36 quadros, estão em 17 coleções em 7 países. Não sendo possível esta experiência, o mesmo Google Arts & Culture reúne, em versão virtual, todos os quadros, mesmo um que foi roubado e nunca encontrado.

Toda esta coleção pode ser vista no computador claro, mas também no telemóvel e a aplicação do Google Arts & Culture tem agora uma funcionalidade a que chamam Pocket Gallery.

Na prática uma app de realidade aumentada que nos permite colocar na mesa da sala ou no meio da rua um edifício virtual onde podemos percorrer salas com os quadros de Vermeer.

Confesso que este sistema tipo Street View não me convence. Se quero apreciar os quadros prefiro um ecrã quietinho à minha frente, e não acho grande graça a andar a girar na cadeira à procura da "Rapariga com Brinco de Pérola". Modernices. Mas se isso apelar a mais públicos, bato palmas.

São apenas dois minúsculos apontamentos de uma enorme iniciativa cultural, curiosamente talvez um dos aspectos mais meritórios da Google e dos menos conhecidos. Podemos ver tudo ao nosso ritmo, diria uns minutos ali passados são enriquecedores e até têm um efeito Zen.