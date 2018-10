Grande Reportagem "Más Ações" com conteúdos exclusivos no site da SIC Notícias

No primeiro episódio conhecemos a história de Abílio Ferreira Abreu e Jaime Dias. Dois antigos funcionários do BCP que contam os efeitos negativos da campanha acionista de 2000-2001 na vida de ambos e das suas famílias e na vida de dezenas de antigos clientes do banco que ainda hoje carregam às costas o peso de uma dívida impagável. São os pequenos acionistas. Mas há também os grandes acionistas, os administradores do BCP. a supervisão e as ligações à Opus Dei.

Neste especial teremos também o Descomplicador, a ferramenta que o vai ajudar a perceber outros pormenores da história.