Porque decidimos voltar à campanha acionista do BCP de 2000-2001?

No primeiro episódio da Grande Reportagem "Más Ações" conhecemos a história de Abílio Ferreira Abreu e Jaime Dias. Dois antigos funcionários do BCP que contam os efeitos negativos da campanha acionista de 2000-2001 na vida de ambos e das suas famílias e na vida de dezenas de antigos clientes do banco que ainda hoje carregam às costas o peso de uma dívida impagável.