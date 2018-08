Reportagem Especial: "O Meu Corpo Tem Muitos Anos"

É uma realidade cada vez mais presente em Lisboa: multiplicam-se os locais de consumo de droga a céu aberto. Com o fim do casal ventoso nasceram novas salas de chuto nas ruas. Para erradicar o problema na capital a Câmara Municipal de Lisboa prepara-se para abrir as primeiras 3 salas de consumo assistido em Portugal, previstas na lei desde 2001.

A Reportagem Especial viajou até Barcelona onde as chamadas "salas de xuto" já existem há 14 anos. Acompanhou o dia a dia de Wendy e outros consumidores. Falou com médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que diariamente acompanham centenas de utentes.

Como vão funcionar as salas de consumo em Portugal? Vão ajudar a diminuir o consumo de droga ou são um estimulo ainda maior para quem consome? Vão ajudar a diminuir os casos de overdose?

A SIC fez uma visita guiada aos principais locais de consumo e tráfico de droga em Portugal. Um frenesim de autodestruição a céu aberto. Entrevistou consumidores e traficantes.

Abel, nome fictício, vende de tudo há 40 anos, sobretudo cocaína, heroína, haxixe.

"Eu já fiz tráfico internacional, se quiser meia tonelada de cocaína, arranja-se", afirma sem pestanejar.

Em Barcelona, Wendy prepara-se para mais um xuto. Tem 26 anos. É heroinómana desde os 13, "estou envelhecida, o meu corpo já tem muitos anos", lamenta enquanto baixa o olhar.

Uma vida estrangulada por sucessivos garrotes que lhe matam o corpo e a alma. Podia ser uma artista, mas não é. Podia ser boa filha, boa irmã, mas também não é. Podia ser tanta coisa, não fosse o vício, o mesmo que lhe matou o namorado.

Com o final do Casal Ventoso há 17 anos, considerado o maior hipermercado de droga do país, os locais de consumo a céu aberto, à vista de todos, espalharam-se pela cidade de Lisboa : "há cada mais pessoas a consumir na rua em condições degradantes, sem higiene e segurança", asseguram as associações que, diariamente, prestam apoio a centenas de toxicodependentes.

Portugal é considerado um país inovador nas políticas de intervenção na toxicodependência. Despenalizou, antes dos outros, o consumo de drogas mas, ao contrário de vários países, a instalação das salas de consumo assistido nunca saiu do papel. A Câmara Municipal de Lisboa garante agora que a medida vai avançar até ao final do ano ou no início do próximo. "É uma questão de saúde pública que tem de ser resolvida", dizem os especialistas.

E, enquanto, as salas não nascem, as ruas de vários bairros da capital continuam um corrupio de desespero e degradação. "As salas de consumo assistido podiam evitar vários casos de overdose e a propagação de várias doenças infecto-contagiosas", afirma Américo Nave, Coordenador da Associação Crescer.

A Reportagem Especial "O Meu Corpo Tem Muitos Anos" retrata duas realidades distintas:

os consumos em Barcelona e em Portugal. As diferenças entre um modelo e outro. Vantagens e desvantagens. Retrata histórias dramáticas de quem é obrigado a consumir na rua, muitas vezes em frente a crianças. As dificuldades para sobreviver neste mundo do "salve-se quem puder". O estigma e o preconceito numa sociedade que, tantas vezes, despreza quem consome. As dificuldades da reinserção. O medo da recaída. O futuro dos consumidores de lisboa. E muito mais.

A não perder, esta terça-feira, no Jornal da Noite.

Pedro Freitas - Jornalista

Rafael Homem - Repórter de Imagem

Rui Rocha - Editor de Imagem

Marta Coelho - Grafismo

Octaviano Rodrigues- Pós Produção Audio

Marta Reis - Coordenadora

Ricardo Costa - Diretor de Informação