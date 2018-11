Este sábado no Jornal da Noite

Tal como muitas das práticas e rotinas ancestrais, também a língua se mantém praticamente intacta nas aldeias de Miranda do Douro graças aos mais velhos.

O Mirandês, que teve origem no antigo leonês do seculo XII, começou por ser uma língua apenas falada, mas também já é escrita, lida e ensinada nas escolas de Miranda do Douro.

"Pertual: Portugal em mirandês", uma Reportagem Especial para ver este sábado, no Jornal da Noite.

Jornalista: João Faiões

Repórter de Imagem: João Tuna

Edição de imagem: Fernando Nunes

Grafismo: Patrícia Reis

Produção: Cláudia de Araújo

Coordenação: Luís Marçal