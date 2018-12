Coletes de protesto

O movimento dos coletes amarelos reuniu, nas últimas semanas, milhares de pessoas em várias manifestações e protestos por toda a França.

Para muitos, desde que Emmanuel Macron chegou ao poder, tem vindo a acentuar-se o fosse entre ricos e pobres. Pedem por isso uma vida melhor, com menos impostos e salários mais altos. A indignação tem dado origem a cenas de enorme violência, num confronto permanente com as forças de segurança.

E são muitos o portugueses, ou lusodescendentes, que vestem o colete do protesto. É através deles que a SIC é guiada nestas manifestações para a Reportagem Especial.