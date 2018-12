"A Família do Fiel Amigo"

"A Família do Fiel Amigo" retrata os 50 anos do fundador de uma das maiores empresas de bacalhau do mundo.

João Alves aprendeu tudo o que sabe sobre um dos peixes preferidos dos portugueses ao balcão da mercearia do pai.

Da nostalgia de outros tempos até aos dias de hoje, esta Reportagem Especial acompanha os bastidores de uma familia que vive em função da paixão do fiel amigo.