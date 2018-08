Grande Reportagem "Comandos 127", 5feira na SIC

O mesmo grupo foi entrevistado em vários momentos do seu percurso. Dois anos depois da primeira conversa ainda como simples recrutas, encontramo-los agora já como comandos em missão na República Centro-Africana, onde integram uma Força de Reacção Rápida ao serviço da Missão das Nações Unidas. Naquele que é um dos países mais pobres e violentos do mundo, os novos comandos sentem pela primeira vez o que é fazer parte de uma missão real, na luta contra os diferentes grupos armados que dominam o território.

A reportagem está dividida em duas partes. A primeira parte - Da recruta ao combate - centra-se em Bangassou, no leste do país, onde a Força Portuguesa esteve durante um mês tendo como missão perseguir vários líderes armados, e trazer maior segurança e tranquilidade às populações. A segunda parte - A viagem mais longa - traz-nos o relato de uma longa viagem pelo país, de regresso à capital, Bangui, onde a Força Portuguesa tem o seu aquartelamento permanente. Mas esta não é apenas uma viagem de mais de 700 quilómetros por um dos países mais perigosos do mundo. Nem sequer apenas pela missão de uma força portuguesa no estrangeiro. No final, vemos as transformações operadas por uma longa viagem de dois anos, que mudou as vidas de um grupo de jovens.

