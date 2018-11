Pais à Vez

Uma prática que, de acordo com a Associação para a Igualdade Parental está desfasada da realidade portuguesa, onde a mulher está cada vez mais presente no mercado do trabalho e o homem participa mais ativamente nas tarefas domésticas e na educação das crianças.

Em Junho, a Associação entregou uma petição na Assembleia da República que visa a institucionalização da presunção jurídica da residência alternada na lei. Ou seja, que em caso de divórcio ou separação judicial, o ponto de partida seja a residência dos filhos com ambos os progenitores em pelo menos 30 a 50 por cento do tempo.

Uma ideia que não colhe junto de 23 associações ligadas, maioritariamente, a movimentos feministas ou de apoio a vítimas de violência doméstica, que já produziram um manifesto conjunto contra a presunção jurídica da residência alternada. O debate promete.

