Durante os três meses em que as bombas caíram sobre Ghouta Oriental, Amin enviou para a SIC testemunhos do que era viver debaixo de fogo. Os “Diários de Ghouta” deram um rosto à guerra na Síria. Com o impulso de uma professora de São João da Madeira, um grupo de portugueses ajudou Amin a chegar à Turquia.

Amin escapou à guerra mas continua em risco. Quer vir para Portugal mas está retido na Turquia. Sem documentos, arrisca a deportação para a Síria, onde sabe que será preso ou morto.

“A viagem de Amin” é a Grande Reportagem desta quinta-feira. Um trabalho de Susana André, com imagem de Odacir Júnior e Carlos Morais e edição de imagem de Ricardo Tenreiro.