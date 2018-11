Roteiro em Amarante

Do outro lado do rio, fica outro edifício que teve um papel importante durante as invasões francesas: a Casa da Calçada foi quartel general dos aliados. Hoje é um luxuoso hotel de charme.

Tem dois restaurantes, um deles, oferece experiências gastronómicas e aos comandos está o jovem chef Tiago Bonito que acaba de desenhar uma nova carta de outono/inverno.

Mas o roteiro por Amarante só fica completo com uma visita ao Museu Amadeo de Souza-Cardoso. Passam 100 anos da morte do pintor e para assinalar a efeméride há um ciclo de atividades em torno do artista, que se prolongará até outubro de 2019. Entre elas uma exposição colectiva de pintura inspirada na obra do daquele que foi considerado a principal figura do modernismo português.

Em breve a cidade vai ter mais um motivo de visita: uma estância termal com capacidade para realizar tratamentos de saúde a 3600 pessoas por ano. As termas de Amarante abrem a 19 de janeiro.

Mas há mais para conhecer neste Vida Extra.

Martin Berasategui cresceu na cozinha do restaurante dos pais. A comida alimentava o espírito de conversas sobre política e cultura basca. Com 15 anos começou a fazer experiências à volta dos tachos.

E assim nasceu uma estrela…Quando foi distinguido pela primeira vez com uma estrela Michelin pensou tratar-se de apanhados.

É atualmente um dos melhores do Mundo. É o chef espanhol com maior número de estrelas Michelin, 10 no total.

A assinatura do chef já chegou a Lisboa, através do restaurante Fifty seconds,

A 120 metros de altura e com uma vista de 360º graus, promete ser um projecto não só para Portugal, mas para o Mundo.

A não perder, Vida Extra, todas as sextas no Jornal da Noite da SIC.

Uma parceria SIC / Expresso.