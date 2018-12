Novos restaurantes em Lisboa e Turismo de Natureza em destaque no Vida Extra

Junto ao mítico lago do Parque Eduardo VII, há uma nova vida...o Praia no Parque, uma steakhouse que a partir de uma certa hora vira discoteca.

E é num palácio com mais de 400 anos que abriu a Taverna Camões. Localizado no Palácio das Especiarias, o restaurante de comida tradicional tem algumas surpresas. Poderá encontrar Luís de Camões, Vasco da Gama ou Marquês de Pombal, personagens históricas portugueses interpretadas por diversos atores.

Sabia que um dos restaurantes preferidos do antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama acaba de abrir em Lisboa? Falamos do Coyo Taco, um espaço de comida mexicana.

Mas temos outras sugestões para si.

Em pleno coração do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros fica o Cooking and Nature, um hotel virado para o turismo de natureza.

E com a serra como pano de fundo, há várias atividades para os tempos de lazer, como as caminhadas com um guia ou os passeios a cavalo.

