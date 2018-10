"Eu também tenho as minhas provas": Maria Leal responde à polémica no Jornal da Noite

Francisco d'Eça Leal, o jovem que hoje vive de uma pequena pensão de invalidez e da ajuda da paróquia e da Santa Casa da Misericórdia, apresentou uma queixa-crime contra a mulher, a cantora Maria Leal, na expectativa de ainda conseguir reaver algum dinheiro da fortuna que herdou do pai – mais de 1 milhão de euros.

Às acusações do ainda marido (o processo do divórcio está a decorrer), segundo as quais foi Maria Leal a principal responsável pela delapidação do património, a cantora limita-se a responder: "Não vou alimentar uma mentira. Eu sei que ele quer é protagonismo."

