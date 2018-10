A vida suspensa de António

Ansioso por contar a sua história de modo a ter compreensão, António Franco tropeça em palavras, pouco usadas, que o acompanham desde a infância, no Barreiro, ou levadas da cadeia do Montijo, há quase duas décadas. Quando lhe falta o substantivo ou o verbo em português, recorre ao inglês, misturando na mesma frase palavras das duas línguas, como fazem os emigrantes que partiram há muitos anos e nunca mais voltaram.

“Se não tivesse fugido, hoje estaria morto”

Hoje com 40 anos, António fugiu da cadeia tinha pouco mais de vinte, acabado de sair de uma adolescência difícil, marcada pelo consumo de droga. Condenado a seis anos de cadeia por assaltos, e sem saber ao certo quanto tempo ainda tinha de cumprir, aproveitou uma saída precária para mudar de vida e de país.

Tomou a decisão de fugir quando já estava à porta de entrada na cadeia, no regresso dos dois dias em liberdade. Foi ali, naquele instante, que concluiu nada ter a perder se desaparecesse de vez: “Se não tivesse fugido, hoje estaria morto”, confessa à jornalista da SIC Sofia Pinto Coelho, que o foi encontrar, com a mulher e dois filhos, bem longe do Montijo.

No autocarro a caminho do Algarve, para “dar no duro, nas obras, e arranjar dinheiro para a viagem”, António recordou os amigos de infância que a droga e a sida levaram, o trabalho de servente em vez das aulas, os primeiros furtos, aos 11 anos (“Ia buscar comida aos barcos para levar para casa”), o primeiro televisor levado com a comida (“Se a minha mãe não tivesse aceitado a televisão, a minha vida teria sido outra”), a experiência com haxixe e depois a heroína, os assaltos a lojas e residências, o pai a beber e a mãe a gritar, a expulsão de casa, o carro abandonado a servir de quarto, o coração da irmã (“Não roubes, não roubes, por favor, tens aqui o meu dinheiro”), as idas ao Casal Ventoso para comprar droga (“Saímos de lá tão alucinados que corríamos à frente do comboio, convencidos de que nada nos poderia acontecer”), as esquadras da polícia e os tribunais, o por do sol à porta da cadeia no fim da precária, o convite antigo para ir visitar a amiga estrangeira que um dia conhecera na praia.

Afinal, o que tinha a perder?

Uma vida depois, o inglês de António Franco sobrepõe-se ao português, o medo do que possa acontecer à mulher e aos dois filhos nascidos lá (“O que seria deles se eu me entregasse e tivesse de ir embora…”), a moradia e a garagem onde guarda as ferramentas (“Aprendi a fazer tudo, mas não posso ter uma empresa em meu nome, por não ter documentos”, o sobressalto (“Nem o telefone posso escrever na carrinha”), os clientes fiéis (“Se estivesse fora só meio ano, ainda vá lá, estaria disposto a entregar-me… até seis meses de cadeia, vá lá…,mais tempo é que não, perdia os clientes todos, tinha de começar do zero… o que seria da minha mulher e dos meus filhos?”), a doença do pai (“Só queria puder ir abraçá-lo”), o arrependimento (“A droga estava a matar-me, eu era outro, jovem que não pensava, sei que prejudiquei muitas pessoas, não sei como pedir desculpa, como compensá-las…talvez com trabalho, obras que precisem de fazer lá em casa”).