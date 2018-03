Pearl Jam lançam nova música que serve de single para um novo álbum

"Can't Deny Me" foi lançada esta semana nas plataformas de streaming e faz parte de um novo álbum dos Pearl Jam. A banda norte-americana utilizou o seu website para anunciar o início de um novo trabalho, mas ainda não há uma data definida para a apresentação do disco.

A canção tem despertado curiosidade junto da comunidade de fãs, não só por ser o primeiro original em cinco anos, mas também pelo teor político da letra. "As tuas mentiras são doentes" e "o país que agora estás a envenenar" são versos do single escrito por Eddie Vedder e Mike McCready.

Este novo trabalho foi gravado no mês passado em Seattle com o produtor Brendam O'Brien, que também colaborou nos álbuns "Lightning Bolt" e "Backspacer". O design ficou a cargo de Jeff Ament e Kevin Shuss.

A banda de Eddie Vedder começa esta semana uma tour pela América do Sul, seguindo depois para a Europa, numa digressão que termina em Portugal. Os Pearl Jam sobem ao palco do NOS Alive no dia 14 de Julho, com a lotação esgotada.