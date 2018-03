Acrobata do Cirque du soleil morre após queda em espetáculo na Florida

O artista, Yann Arnaud, caiu durante um número de cintas aéreas, durante o espetáculo "Volta", foi transportado para o hospital, mas sucumbiu aos ferimentos algumas horas depois.

"A grande família do Cirque du Soleil está em choque e devastada com esta tragédia", declarou, num comunicado, Daniel Lamarre, presidente do grupo.

Acrescentou que estão a ser recolhidas todas as informações sobre a ocorrência, e a ser desenvolvida colaboração com as autoridades sobre as circunstâncias da queda.

Yann Arnaud estava a trabalhar no circo há mais de 15 anos e não é o primeiro colaborador que o Cirque du Soleil, fundado no Quebeque em 1984, perde em pleno espetáculo.

Também nos Estados Unidos, em junho de 2013, uma acrobata francesa, Sarah Guillot-Guyard, morreu depois de uma queda num espetáculo em Las Vegas.

Em 2009, um acrobata ucraniano, Olexandre Jourov, de 24 anos, também deu uma queda mortal durante um treino em Montreal.

