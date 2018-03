Música e surf juntos em festival na Costa da Caparica

"São 24 artistas e DJ em palco, ao longo de seis noites: do Hip-Hop ao Rock, da música Africana ao Soul e DJ de topo a garantir noites e férias inesquecíveis", num festival que decorre de quinta-feira a 31 de março na Praia do Paraíso, na Costa da Caparica e que, além de concertos, inclui também provas de surf, 'bodyboard', 'longboard', 'kitesurf', 'skim' e outras modalidades aquáticas.

Os concertos estão marcados para quinta-feira, sexta-feira e sábado e para os dias 29, 30 e 31.Na quinta-feira, atuam HMB, MGDRV, Enoque e DJ Glue, na sexta-feira Slow J, Mishlawi, Os Quatro E Meia e Bons Rapazes (DJ Set), e no sábado Valete, Orelha Negra, GROGnation e DJ 'sets' de Davide Pinheiro e Shaka Lion.

Para o segundo fim de semana, estão marcados os concertos de Dead Combo, Poli, Bateu Matou e DJ Kitten (dia 29), Carlão, Jimmy P, TNT e Sam the Kid (em DJ Set) e DJ Big (dia 30), e Sara Tavares, Loony Johnson, Ricky Boy e Nelson Cunha (em DJ 'set') (dia 31).

O Caparica Primavera Surf Fest, que vai na 4.ª edição, é promovido pela Câmara Municipal de Almada, que estabeleceu "23 acordos de parceria para todo o ano, com as escolas, marcas e outros agentes que trazem cerca de 50 provas de todas as modalidades à Costa da Caparica" e "quatro protocolos com grandes instituições: a WSL, a FPS, a ETB e o Desporto Escolar".

Lusa