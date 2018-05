Enrique Iglesias doa 7% das receitas do concerto em Lisboa ao IPO

"Muito contente por anunciar o gesto do meu amigo", escreveu esta quarta-feira Cristiano na legenda da fotografia do cartaz do concerto. Um post que já conta com mais de um milhão de 'gostos'.

O cantor e compositor espanhol agradeceu o gesto de Cristiano Ronaldo, partilhando a publicação do jogador. Iglesias diz-se "honrado por apoiar esta incrível causa".

Os bilhetes para o concerto, que decorre na Altice Arena, estão à venda com preços entre os 39 e os 70 euros.