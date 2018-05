Eurovisão avisa fãs para não comprarem já bilhetes para Israel

Através do Facebook, a organização da Eurovisão publicou uma mensagem de alerta aos fãs, adiantando que ainda não haviam decisões oficiais.

Segundo o diário israelita Haaretz, a organização está preocupada com a politização do evento. Isto depois de os ministros da Cultura, Miri Regev, e das Comunicações, Ayoub Kara, defenderem que o evento deveria ser organizado pelos Ministérios.

Ayoub Kara chegou mesmo a alegar que iria convidar o Dubai para a competição, apesar se não ter autoridade para tal.

A representante de Israel Netta venceu o Festival da Eurovisão em Portugal, com a música "Toy".

De acordo com os regulamentos do evento, o país vencedor acolhe o festival no ano seguinte.

Espera-se que o Festival da Eurovisão de 2019 tenha lugar em Jerusalém, mas a oficialização ainda não está feita.