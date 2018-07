Scarlett Johansson desiste de papel de transexual

A atriz, de 33 anos, tinha sido escolhida para encarnar a personagem principal do filme que retrata a vida de Dante "Tex" Gill, proprietário de um salão de massagens e proxeneta que se tornaria uma das grandes figuras do crime americano nos anos 1970 e 1980 .



Nascido Lois Jean Gill identificava-se e queria ser identificado. no entanto. como um homem.



"Tendo em conta as recentes questões éticas levantadas depois de ter sido escolhida para interpretar Dante Tex Gill, decidi retirar-me respeitosamente do projeto", disse Scarlett Johansson à revista OUT.



E acrescentou: "a nossa compreensão cultural sobre as pessoas transexuais continuar a progredir e eu aprendi muito sobre essa comunidade desde o anúncio do meu ´casting´ e percebi que era desagradável".



A escolha de Scarlett Johansson para o papel causou polémica nas redes sociais, com as atrizes transgénero Trace Lysette e Jamie Clayton a liderarem as críticas aos produtores do filme por não darem uma oportunidade a um representante da comunidade trans.

Lusa