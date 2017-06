Benfica apresenta condolências a José Mourinho

"O Sport Lisboa e Benfica endereça as mais sentidas condolências a José Mourinho, pelo falecimento de seu pai, Mourinho Félix", lê-se no Twitter oficial dos 'encarnados'.

Mourinho Félix, pai do atual treinador do Manchester United, José Mourinho, defendeu as balizas de Vitória de Setúbal, entre 1955 e 1968, conquistando a primeira Taça de Portugal do clube setubalense em 1965, e de Belenenses, entre 1968 e 1974, no qual chegou a treinar enquanto jogava.

Vestiu a camisola da seleção portuguesa numa ocasião, em 25 de junho de 1972, no triunfo frente à República da Irlanda, por 2-1, no Torneio da Independência do Brasil, em Arruda, no Recife.

Além de jogador, Mourinho Félix foi ainda treinador, passandopor emblemas como Estrela de Portalegre, Caldas, União de Leiria, Amora, Rio Ave, Belenenses, Varzim, União da Madeira, O Elvas, Paredes, Benfica e Castelo Branco, União de Santarém e Vitória de Setúbal, no qual foi ainda diretor desportivo.

O corpo de Mourinho Félix, vítima de doença prolongada, aos 79 anos, vai ser velado a partir de segunda-feira na Capela do Socorro, em Setúbal, enquanto o funeral está marcado para terça-feira, às 11:00.

Lusa