Jogo da liga cabo-verdiana não se realizou porque ninguém apareceu para abrir portas do estádio

O jogo estava marcado para sábado, mas foi adiado para domingo, porque parte da equipa do Mindelense não tinha chegado à ilha de São Nicolau, ficando retida na Praia e no Sal.

No domingo, ainda se registava a mesma situação e o jogo foi novamente adiado para hoje por falta de uma ligação à ilha de Chiquinho.

As duas equipas mostraram-se desagradadas com a decisão, tendo a Ultramarina ameaçado não comparecer ao encontro.

Mas esta tarde as duas equipas e a da arbitragem dirigiram-se ao estádio, mas não apareceu ninguém para abrir as portas da infraestrutura desportiva municipal, escreve a imprensa cabo-verdiana.

Assim, não houve jogo hoje, uma situação que desagradou os adeptos e está a gerar polémica na comunidade desportiva cabo-verdiana.

A imprensa cabo-verdiana ainda não avança uma possível data para a realização do jogo, do qual vai sair o finalista que vai jogar com a Académica do Porto Novo ou Sporting da Praia, que empataram no sábado a uma bola no outro jogo das meias-finais.

Lusa