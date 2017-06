Seleção de sub-19 procura capitalizar geração que alcançou ouro nos sub-17

Na 16.ª edição do Europeu da categoria - a partir de 2002 substituiu o campeonato de sub-18 -, que arranca no domingo e termina a 15 de julho, a equipa das 'quinas' está inserida no grupo A, juntamente com os anfitriões, a República Checa e a Suécia.

O conjunto, orientado por Hélio Sousa, vai tentar repetir o sucesso alcançado no ano passado, nos sub-17, quando arrebatou a prova perante a sempre favorita Espanha, além de que tentará assegurar o primeiro troféu no escalão de sub-19, algo que tem escapado às cores lusas desde a primeira presença, em 2003.

Nas oito participações anteriores, Portugal chegou por duas vezes à final: em 2003, no Liechtenstein, foi derrotado pela Itália (2-0) e, mais recentemente, em 2014, na Hungria, perdeu a decisão contra a Alemanha (1-0), numa equipa que também era liderada pelo atual técnico e na qual pontificavam nomes como Rony Lopes, André Silva ou Gelson Martins.

No ano passado, a equipa de sub-19 chegou às meias-finais, mas perdeu frente à França (3-1), que viria a vencer o torneio, 'embalada' pelo prodígio Kylian Mbappé (autor de um 'bis' frente aos portugueses), o mesmo acontecendo em 2013, na Lituânia, quando foi superada pela Sérvia, no desempate por grandes penalidades.

Nas restantes quatro participações, em 2006, 2007, 2010 e 2012, Portugal ficou-se pela fase de grupos.

Para chegar à fase final do Euro 2017, a seleção portuguesa começou por ultrapassar o grupo 8 de qualificação, ficando atrás da líder Bulgária, depois de perder com os búlgaros (1-0), empatar com a Bielorrússia (1-1) e vencer a Dinamarca (2-1).

Assegurado o apuramento para a Ronda de Elite, a seleção nacional foi anfitriã do grupo 4, o qual iniciou com um triunfo sobre a Croácia (2-1), em Paços de Ferreira.

No segundo encontro, também na 'Capital do Móvel', a equipa das 'quinas' perdeu frente à Turquia (2-1), mas acabaria mesmo por 'carimbar' o 'passaporte' para a Geórgia, ao superar a Polónia (3-1), no terceiro e último jogo.

Além da modesta Geórgia, Portugal vai encontrar, no grupo A do Campeonato da Europa, a República Checa, que somou três vitórias no mesmo número de jogos na Ronda de Elite, e a Suécia, que, na mesma fase de qualificação, superiorizou-se à Bélgica e Itália, deixando-as de fora da fase final.

Já no grupo B, foram sorteados três conjuntos com 'pergaminhos' na Europa, como são os casos da Alemanha, Inglaterra (eliminou a Espanha) e Holanda, juntamente com a Bulgária, que se qualificou em primeiro lugar no grupo de Portugal, antes de superar a campeã em título, a França, na Ronda de Elite.

A seleção nacional estreia-se no domingo no Euro 2017, diante da Geórgia, às 17:00 (hora portuguesa), seguindo-se os embates com República Checa (17:00) e Suécia (17:00), marcados para os dias 05 e 08 de julho, respetivamente.

Os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para as meias-finais da prova.

