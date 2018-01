Sporting é líder provisório do campeonato

O holandês Bas Dost foi a grande figura do encontro, ao marcar os três golos dos 'leões', aos 31, 52 e 90 minutos, o segundo de grande penalidade, para somar o segundo 'hat-trick' consecutivo e passar a somar 19 tentos na prova, contra 21 de Jonas.

Na tabela, o Sporting passou a somar 46 pontos, contra 45 do FC Porto, que se desloca na segunda-feira ao Estoril, e 43 do Benfica, vencedor por 3-1 em Braga, no sábado. Por seu lado, o Desportivo das Aves manteve-se com 14, em 15.º.

Com Lusa