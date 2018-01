Marco Silva despedido do comando técnico do Watford

O clube dos arredores de Londres, que somou no sábado o quarto jogo sem vencer no campeonato, ao perder no terreno do Leicester (2-0), refere que o interesse de outro emblema foi o "catalisador" desta situação, acrescentando que, desde então, houve uma "deterioração significativa na concentração e nos resultados, comprometendo o futuro do Watford a longo prazo".



"Para segurança e sucesso do clube, a direção acredita que deve fazer uma mudança", remata o Watford, sem nunca referir o Everton, cujo interesse no treinador português foi noticiado no final de 2017.



Marco Silva, de 40 anos, iniciou a sua carreira no Estoril Praia, em 2012/13, passando depois por Sporting (2014/15), vencendo a Taça de Portugal, Olympiacos (2015/16), pelo qual conquistou o título grego, e Hull City (2016/17).

Com Lusa