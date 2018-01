Sporting conquista Taça da Liga pela primeira vez

O Vitória chegou à vantagem logo aos 4 minutos, por Gonçalo Paciência, com o golo do empate leonino a ser apontado por Bas Dost (80'), na cobrança de um penálti.

No desempate, William Carvalho cobrou o penálti decisivo, depois de Tomás Podstawski, que já tinha feito a falta que originou o empate do Sporting, ter falhado o terceiro penálti sadino.

A PRIMEIRA DO SPORTING, A SEXTA DE JESUS

Apesar desta ter sido a primeira Taça da Liga conquistada pelo Sporting, foi a sexta do palmarés de Jorge Jesus, que se soma às cinco anteriormente conquistadas quando estava no comando técnico do Benfica (2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14 e 2014/15).

Este é também o 47.º título conquistado pelos leões no panorama futebolístico nacional.

PRÉMIO DE CONSOLAÇÃO

Apesar da derrota na final, pertence ao Vitória o melhor marcador desta edição da Taça da Liga: o avançado português Gonçalo Paciência, emprestado pelo FC Porto ao emblema sadino, fez cinco golos.

O Sporting sucede assim ao Moreirense, vencedor do troféu na época passada.

10 ANOS DEPOIS, A SORTE VIROU

Esta foi uma reedição da final da primeira Taça da Liga, na época 2007/08. Nessa altura, os sadinos levaram a melhor (3-2, também no desempate por penáltis, após um empate sem golos no tempo regulamentar).