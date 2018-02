FC Porto tenta recuperar liderança, Benfica também pode chegar ao topo

Depois de terem perdido a liderança para o Sporting, embora com menos um jogo disputado (a segunda parte no Estoril), os 'dragões' recebem os bracarenses, quartos, a seis pontos do FC Porto, e, em caso de triunfo, voltam a subir ao primeiro lugar, pelo menos até domingo, quando os 'leões', que têm um ponto de avanço, visitam o Estoril Praia.

Antes, na abertura da ronda, o Benfica, a três pontos do Sporting e a dois do FC Porto, também pode chegar ao topo, caso vença na receção ao Rio Ave, quinto posicionado, uma vez que tem vantagem na diferença de golos em relação aos rivais lisboetas.

Vindo de dois empates -- frente ao Sporting, para a Taça da Liga, e em casa do Moreirense --, o FC Porto joga com o Sporting de Braga, que venceu cinco dos últimos seis encontros -- apenas perdeu com o Benfica -- e 12 dos derradeiros 15, mas que não vence no Dragão há 13 jogos para o campeonato.

Nos 'dragões', o treinador Sérgio Conceição não deverá poder contar com o médio Danilo Pereira e tem o central espanhol Marcano e o médio André André em dúvida, mas os reforços Gonçalo Pereira, resgatado ao Vitória de Setúbal, e Yordan Osorio, emprestado pelo Tondela, já podem ser utilizados.

Cerca de duas horas antes do encontro do FC Porto, o Benfica recebe o Rio Ave, que empatou com as 'águias' na primeira volta e já as afastou, também em Vila do Conde, da Taça de Portugal, podendo chegar ao primeiro lugar, depois de uma primeira tentativa falhada na sexta-feira, ao empatar 1-1 no Restelo.

Sem Krovinovic, afastado até final da temporada, o Benfica, que só cedeu dois pontos em casa (1-1 com o Sporting), procura 'vingar-se' dos vila-condenses, que nunca venceram na Luz, limitando-se a quatro empates, o último em 2005.

Os 'encarnados' somam 14 encontros sem perder (10 vitórias e quatro empates), desde a única derrota na prova (1-2 no Bessa), enquanto o Rio Ave vem de um expressivo desaire por 4-1 em Portimão.



Programa da 21.ª jornada

- Sábado, 03 fev:Benfica - Rio Ave, 18:15 (BTV); FC Porto - Sporting de Braga, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 04 fev:Feirense - Desportivo de Chaves, 16:00 (Sport TV); Tondela - Moreirense, 16:00 (Sport TV); Estoril Praia - Sporting, 18:00 (Sport TV); Vitória de Guimarães - Paços de Ferreira, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 05 fev:Marítimo - Portimonense, 19:00 (Sport TV); Vitória de Setúbal - Belenenses, 21:00 (Sport TV)

- Terça-feira, 06 fev:Desportivo das Aves - Boavista, 20:00 (Sport TV)