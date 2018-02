Salvio falha jogo do Benfica em Portimão

Salvio não participou, por isso, no treino desta segunda-feira, tal como Krovinovic, que sofreu uma rotura de ligamentos do joelho direito.

O extremo argentino foi substituído por Rafa ainda na primeira parte do jogo frente ao Rio Ave, do passado sábado.

O Benfica prepara o encontro com o Portimonense do próximo fim-de-semana com o resto do plantel disponível.