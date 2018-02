Leipzig perde com o lanterna-vermelha Colónia e cai para o sexto lugar

A equipa de Bruma abriu cedo o marcador, aos cinco minutos, pelo avançado francês Jean-Kevin Augustin, mas, na segunda parte, o 'lanterna vermelha' exerceu grande pressão sobre a defesa da casa e deu a volta ao jogo, com golos aos 70 e 77 minutos, pelo francês Vincent Koziello e Leonardo Bittencourt, respetivamente.

Bruma alinhou os 90 minutos, formando parceria na frente de ataque com Augustin, enquanto o internacional sub-20 português João Queirós não figurou entre os convocados do Colónia por se encontrar lesionado.

No outro jogo de hoje da 'Bundesliga', o Bayer Leverkusen perdeu por 2-0 na receção ao Schalke 04, derrota para a qual contribuiu o médio Dominik Khor que viu dois amarelos no espaço de seis minutos, aos 32 e 38, deixando a sua equipa reduzida a 10 unidades.

No entanto, o Schalke 04 já estava em vantagem no marcador desde o minuto 11, quando o avançado austríaco Guido Burgstaller marcou, a concluir uma grande jogada, com um pormenor técnico primoroso a passar a bola por cima de um adversário antes de finalizar.

O destino do jogo só ficou traçado ao minuto 89, altura em que o médio argelino Nabil Bentaleb marcou o segundo golo, mas o Bayer Leverkusen, mesmo em inferioridade numérica, discutiu o resultado até ao fim.

Com estes dois resultados, o Leipzig caiu para sexto lugar, com 38 pontos, os mesmos do Bayer Leverkusen, que é quinto, e menos um do que o Eintracht Frankfurt, que é quarto e saiu derrotado por 1-0 no sábado, na deslocação a Estugarda.

A classificação é comandada pelo Bayern Munique, com 60 pontos, mais 20 do que o Borussia Dortmund e do que o Schalke 04, terceiro e quarto classificados, respetivamente. O Colónia continua a ser o ultimo, com 17 pontos.



Lusa