Suspeito de esfaquear jogador do Farense entregou-se à polícia em Vilamoura

De acordo com a fonte da GNR, o homem "apresentou-se pelas 22:00 de terça-feira no posto de Vilamoura, acompanhado pela sua advogada, tendo sido entregue à Polícia Judiciária, que tem a seu cargo a investigação".

O homem, "conhecido das autoridades" é suspeito de ter esfaqueado no pescoço o futebolista de 24 anos, cerca das 05:00 segunda-feira, numa zona de bares em Vilamoura.

Na ocasião, o presidente do Farense, António Correia, disse à Lusa que "uma das facadas desferidas, "passou do pescoço até ao pulmão", tendo o jogador sido operado no hospital de Faro, onde se encontra a recuperar.

António Correia disse ainda que o futebolista terá sido esfaqueado na sequência de uma discussão, cujo motivo desconhece, mas que não estará relacionada com o desporto ou com o futebol.

Com Lusa