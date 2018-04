FC Porto vence na Luz e recupera liderança do campeonato

A vitória no Estádio da Luz, em Lisboa, deixa o FC Porto no comando do campeonato, a quatro jornadas do final, com 76 pontos, mais dois do que o tetracampeão Benfica, que não perdia em casa em provas nacionais desde o triunfo dos 'dragões' em 12 de fevereiro de 2016.

O Benfica, que tinha assumido a liderança na 28.ª jornada, vinha de nove triunfos seguidos no campeonato e sofreu a segunda derrota na edição 2017/18.

Depois do 'nulo' da primeira volta, no Dragão, os 'azuis e brancos' ganham vantagem na reta final da liga, em que o Benfica terá ainda de jogar no terreno do Sporting, que soma 68 pontos e visita hoje o Belenenses.

Lusa