Mourinho reitera que Manchester City é um justo campeão

"Não é justo dizer que o United lhes ofereceu o título. Não há que arranjar desculpas. Depois do jogo da semana passada [quando o United venceu o City por 3-2] , disse que, mais tarde ou mais cedo, seriam campeões. O City é um campeão justo", afirmou Mourinho.

A formação comandada por Pep Guardiola, que se tornou no primeiro treinador espanhol campeão em Inglaterra, assegurou o seu quinto título, ao contabilizar 87 pontos, contra os 71 do United, quando faltam cinco jogos às duas equipas.

"O City ganhou porque jogou melhor do que os outros, porque ontem [no sábado] derrotou o Tottenham e por que só perdeu dois jogos esta época. Não é justo dizer que foi o United que lhe ofereceu o título, o United não ofereceu nada", prosseguiu o técnico luso, em declarações à Sky Sports.

Após o desaire com o último classificado, selado com o golo de Jay Rodriguez, Mourinho lamentou a atitude da sua equipa.

"Ganharam-nos com justiça. Esta tarde fomos os mestres da complicação e os jogadores pareciam não querer jogar fácil, tudo era feito com um toque a mais, com mais uma volta, sem continuidade, nem fluidez", referiu.

Mourinho reconheceu que os jogadores dos 'red devils' estiveram displicentes.

"Eu ganhei oito campeonatos e não perco a cabeça por vencer ao City, num jogo que só vale três pontos. Muitos dos meus jogadores pensaram que ganhar ao City era o máximo, mas eu ganhei muito na minha carreira para pensar assim", rematou.

Lusa