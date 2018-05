Bernardo Silva foi campeão inglês de futebol "de pijama e no sofá"

"Vi o jogo [do Manchester United] em casa, com a minha namorada, estava de pijama", disse o jogador em declarações ao canal televisivo do clube, acrescentando: "Não esperávamos vencer esta semana, pensámos que seria na próxima semana com Swansea, perante o nosso público, mas aconteceu, estamos felizes".

No sábado, uma derrota caseira do rival e vizinho Manchester United, orientado pelo português José Mourinho, frente ao West Bromwich, por 1-0, acabou por garantir ao City o quinto título de campeão inglês.

Com cinco jogos por disputar, a equipa orientada por Pep Guardiola passou a somar 87 pontos, contra 71 do Manchester United.

Bernardo Silva, que esta época se transferiu para o City, admitiu que conquistar o título inglês superou todas as suas expectativas: "Nunca pensei no meu primeiro ano que conseguiria um titulo tão importante".

O internacional português, formado nas escolas do Benfica, assegurou que se adaptou bem "aos companheiros, à equipa e ao país" e garantiu que quer melhorar ainda mais para ajudar a equipa.

"Temos uma equipa jovem, quero ganhar mais coisas, queo ganhar a liga dos campeões, queremos continuar a vencer", disse Bernardo Silva, admitindo que "é fácil" jogar ao lado de nomes como Aguero, Sterling e David Silva, entre outros.

Sobre o Mundial2018, no qual Portugal defrontará a Espanha, Irão e Marrocos na primeira fase, o médio, de 23 anos, admitiu que apesar de a seleção campeã da Europa não sei favorita, vai "tentar fazer algo especial".

O guarda-redes Ederson, que se mudou esta temporada do Benfica para os 'citizens', soube que era campeão inglês no Estádio da Luz, em Lisboa, onde estava a ver o encontro entre os 'encarnados' e o FC Porto (0-1), do campeonato português.

Darren Staples

"Eu estava no jogo entre o Benfica e o Porto, mas a minha mulher acabou por não ir porque estava um pouco doente e por estar grávida. Ficou no hotel. Assim que soube que tínhamos sido campeões, foi ela a primeira pessoa a quem liguei a dizer que éramos campeões de Inglaterra", disse.

Ederson assumiu ter vivido um ano "quase perfeito", com o título inglês e o estar nomeado para melhor jovem do campeonato, lamentando apenas a eliminação na Liga dos Campeões, perante o Liverpool.

Lusa