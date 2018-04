Caniggia diz que Maradona e Pelé estão acima de Messi mesmo que ganhe um Mundial

"Não é difícil a comparação. Se Messi vencer o Mundial depende da sua influência na conquista. Se for como foi com o Diego [Maradona] no Mundial de 1986, no México, muitos acharão que igualou o seu feito, mas superá-lo nunca. Em algumas coisas, o Messi é mais constante, mas o que Maradona fazia, mais ninguém faz. Só consigo meter o Pelé ao seu nível, apesar de não o ter visto jogar, mas por aquilo que dizem. São os jogadores mais extraordinários que o futebol nos deu", afirmou Caniggia à rádio argentina La Red.

O ex-avançado do River Plater, Boca Juniors, Roma e Benfica argumentou que acha importante que se debata quem foi o melhor de todos os tempos e, na sua opinião, não existem dúvidas de quem seja.

"Eu sou da opinião de que não existe um jogador como Maradona. Messi é um craque, um fenómeno, mas não acredito que seja um jogador como o Diego", insistiu Canaggia, que jogou com Maradona no Mundial de 1990, em Itália, e no dos Estados Unidos, em 1994.

O ex-internacional argentino terminou, referindo que a equipa 'albiceleste' não pode estar dependente de um único jogador e que os restantes membros da equipa têm de "aparecer mais e dar tudo pela camisola da Argentina".

Canaggia jogou pelo Benfica entre 1994 e 1995 marcando 16 golos em 34 jogos.



Lusa