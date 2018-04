Bis de Cavani salva PSG da derrota com o Guingamp

O 'PSG', já campeão, viu o Guingamp, com Pedro Rebocho em campo a partir dos 85 minutos, marcar por Ludovic Blas, aos 45+1, e Jimmy Briand, aos 68, mas dois golos de Cavani em sete minutos, aos 75, de penálti, e aos 82, igualaram o encontro no Parque dos Príncipes.

Com este resultado, a equipa de Unai Emery chegou aos 91 pontos, mais 19 que o segundo classificado, o Lyon, que no sábado bateu o lanterna-vermelha Metz por 3-1 e ultrapassou o Mónaco, de Leonardo Jardim, depois de os campeões em título não terem saído do nulo na receção ao Amiens.

Já o Guingamp prossegue o campeonato tranquilo e é 11.º classificado, com 46 pontos, os mesmos de Nantes, 10.º, Bordéus, nono, e Montpellier, oitavo.

Antes, o Marselha, com Rolando em campo a partir dos 60, perdeu a oportunidade de igualar o Lyon no segundo posto ao empatar na visita ao Angers, que agora soma 38 pontos no 14.º lugar da 'Ligue 1'.

Thauvin, de grande penalidade, abriu a contagem aos três minutos para a equipa de Rudi Garcia, que poupou alguns jogadores para a visita de quinta-feira ao Salzurgo, na segunda mão das meias-finais da Liga Europa, depois de um 2-0 na primeira mão.

No segundo tempo, Flavien Tait assistiu Ismail Traoré para o empate, aos 79 minutos, com a equipa da casa a desperdiçar a oportunidade de fazer o 2-1 até final, seguindo no quarto lugar com 70 pontos, a dois do Lyon e a um do Mónaco.

No primeiro jogo do dia, o Rennes venceu o Toulouse por 2-1 e subiu ao sexto lugar da Liga francesa, com 51 pontos, os mesmos do Nice, sétimo, e a um do Saint-Étienne, que segue no quinto lugar.



