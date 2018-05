Rampa da Serra da Estrela vai ser candidatada ao Campeonato Europeu

O edil Vítor Pereira disse hoje, durante a apresentação da terceira etapa do campeonato Nacional de Montanha, estar a ser feito um estudo exaustivo e que a candidatura está a ser preparada para a apresentar em 2019 à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), com a expectativa de que em 2020 a prova volte a fazer parte do calendário internacional.

"A nossa candidatura é legítima, é justa, até porque temos, passe a imodéstia, o melhor percurso, o melhor traçado de rampas no nosso país. Temos condições inigualáveis, que fazem com que a nossa rampa tenha essa legítima ambição", sublinha o edil socialista, que acentua ser "uma esperança, não uma certeza".

O primeiro passo com vista a esse objetivo já foi dado, que foi alargar em 300 metros o percurso, para perfazer os cinco quilómetros mínimos exigidos nas pistas do Campeonato Europeu.

Vítor Pereira acrescenta ser também fundamental "uma requalificação do piso", que considera não estar "nas melhores condições", assim como fazer um investimento em rails de proteção. Nesse sentido, adianta estar a sensibilizar a Infraestruturas de Portugal.

Nuno Loureiro, presidente do CAMI - Clube de Montanha do Minho, entidade organizadora da prova, assume que a tarefa de voltar fazer da Rampa da Serra da Estrela uma competição internacional "não é fácil". O dirigente acentua ser necessário criar as condições e sensibilizar os agentes envolvidos, nomeadamente a FIA. "É preciso influenciar, para que as coisas aconteçam", realça.

O responsável pela organização acrescenta ser também importante fazer "melhor do que os outros" e assume: "Os outros podem ser muito bons. Nós temos de ser top. Só assim será possível. Temos tudo preparado para desportivamente ser uma prova de eleição já este ano".

A Rampa da Serra da Estrela, com um orçamento de 35 mil euros, 27 mil e 500 euros suportados pela Câmara Municipal da Covilhã, conta com cerca de 40 pilotos e mais alguns participantes locais. Após duas rondas o Campeonato Nacional de Montanha é liderado por Rui Ramalho.

A Rampa da Serra da Estrela, até então promovida pelo Automóvel Clube Português, fez parte do circuito europeu até 2010, quando deixou de se realizar por motivos financeiros. Desde 2013 que a competição de automobilismo voltou a ser realizada e integrada no Campeonato Nacional.

Lusa