Campeão nacional de ralis em estado grave após acidente

Carlos Vieira e o seu copiloto, Jorge Carvalho, despistaram-se hoje na primeira especial do Rali Vidreiro, quinta etapa do Nacional, que se iniciou esta tarde na Marinha Grande, no distrito de Leiria. Os pilotos foram de imediato transportados para o hospital de Santo André, em Leiria.

Fonte do Centro Hospitalar de Leiria revelou à Lusa que os pilotos deram entrada no hospital pelas 18:28, que Carlos Vieira se encontra em "estado grave, estando a ser sujeito a vários exames médicos", enquanto Jorge Carvalho "já foi examinado, está consciente e não terá nada de problemático".

Só depois dos resultados dos exames realizados, o hospital reavaliará a eventual necessidade de Carlos Vieira ser transferido para outra unidade hospitalar.

Carlos Vieira é o atual campeão nacional de ralis e tenta revalidar o título ao volante de um Hyundai i20 R5.

Após quatro provas do Nacional, o piloto natural de Fafe ocupa o quarto lugar do campeonato de pilotos, com 42,1 pontos, menos 23,2 do que o seu companheiro de equipa Armindo Araújo.

