"Aqui está a golpada". Bruno de Carvalho responde ao pedido de suspensão

"Aqui está a golpada que estou a falar faz duas semanas. Este pelotão de fuzilamento que se autointitula Comissão de Fiscalização foi criado para isto: Nunca quiseram realizar a AG de dia 23; É uma tomada de poder à força; É completamente ilegal tudo o que se está a passar", escreveu Bruno de Carvalho na sua página na rede social Facebook.



Bruno de Carvalho diz que "os sócios têm de se revoltar perante esta tomada de poder", pois "quem manda no clube são os sócios todos e não meia dúzia".



A Comissão de Fiscalização designada pela Mesa de Assembleia Geral do Sporting anunciou hoje ter suspendido preventivamente o Conselho Diretivo do Sporting, uma decisão com efeitos imediatos.