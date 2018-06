Julen Lopetegui vai ser hoje apresentado como treinador do Real Madrid

"O Real Madrid vai apresentar hoje, quinta-feira, 14 de junho, Julen Lopetegui como novo treinador da primeira equipa. O evento terá lugar às 19:00 no palco de honra do Estádio Santiago Bernabéu", lê-se na página oficial do clube, que conta com o avançado português Cristiano Ronaldo.

Lopetegui, de 51 anos, que treinou o FC Porto entre 2014 e 2016, foi afastado na quarta-feira do cargo de selecionador de Espanha, um dia depois de ter sido anunciado como treinador dos tricampeões europeus e sucessor de Zinedine Zidane.

Antes, de orientar os 'azuis e brancos', o antigo guarda-redes comandou as seleções jovens de Espanha, assim como a equipa B do Real Madrid e o Rayo Vallecano.

Como jogador, Lopetegui alinhou por clubes como Real Madrid, Las Palmas, Logrones, FC Barcelona e Rayo Vallecano.

