Buscas no Benfica, P. Ferreira, V. Setúbal e Desportivo das Aves

Última atualização às 12:37

A PJ investiga subornos feitos a jogadores para vencerem jogos, na chamada operação "Mala Ciao". A investigação debruça-se sobre jogos da época que agora terminou.

Também agentes desportivos estão neste momento a ser alvo de buscas.

A reação do Benfica

Em comunicado publicado no site oficial, o Benfica confirma que, "no âmbito de um processo de investigação em curso com base numa denúncia anónima efetuada no Porto, foi hoje recolhida informação junto da SAD do clube por parte de uma equipa da Policia Judiciária, ao mesmo tempo que foram fornecidos todos os esclarecimentos solicitados".

A SAD encarnada "reitera a sua total disponibilidade em colaborar com as autoridades" e que "sempre pautou a sua conduta por um escrupuloso respeito da legalidade".