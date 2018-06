Bryan Ruiz compara ataque em Alcochete às ameaças de morte feitas a Óscar Ramírez

A conferência de imprensa de antevisão do jogo entre a Costa Rica e a Suíça foi dominada pelas ameaças de morte que Óscar Ramírez recebeu, por causa da prestação da seleção sul-americana no Campeonato do Mundo.

A seleção costa-riquenha perdeu com a Sérvia e com o Brasil e prepara-se agora para a despedida do Mundial na Rússia.

"É triste que aconteçam este tipo de situações num país como a Costa Rica... acho que o futebol não é motivo para tanto", disse o jogador em fim de contrato com o Sporting.

Bryan Ruiz chegou mesmo a comparar as ameaças ao ataque à Academia de Alcochete. "Vivi uma situação semelhante no Sporting, juntamente com a equipa. É algo que não pode acontecer no futebol".