FC Porto volta a perder na pré-época

O médio português Xeka abriu a contagem para a equipa francesa (64 minutos), Hernâni ainda empatou (71), mas o sul-africano Mothiba deu o triunfo aos gauleses, que repetiram o resultado conseguido no terça-feira pelo Portimonense.

Sérgio Conceição operou quatro mudanças no 'onze', chamando o guarda-redes Fabiano, o defesa central Diogo Leite, o médio ofensivo Paulinho e o avançado André Pereira, mas a equipa voltou a deixar uma imagem 'cinzenta'.

O nigeriano Chidozie, que contra o Portimonense jogou no eixo da defesa, foi desta vez testado à direita, sendo substituído pelo jovem Diogo Leite no lugar de central - jogou os 90 minutos, ao lado de Felipe -, e os resultados deixaram a desejar: 'nulo' na participação ofensiva, sendo que jogou apenas na primeira parte.

De resto, nuns primeiros 45 minutos pouco emotivos, o FC Porto teve o seu melhor momento aos 14 minutos, numa 'tabelinha' entre Óliver Torres e Marega, mas o maliano, já dentro da área, permitiu a defesa de Maignan.

Até ao intervalo, o Lille, 17.º classificado na última edição da principal liga francesa, provocou dois lances de muito perigo para a baliza do brasileiro Fabiano, em 'tiros' de Pépé (20 minutos) e Bamba (35), que saíram a centímetros dos postes.

No início da segunda parte, Hernâni esteve perto de inaugurar o marcador, aos 48 minutos - servido por Adrian Lopez, falhou de forma incrível, atirando ao lado -, mas a resposta do Lille foi mais eficaz.

Aos 64 minutos, os gauleses abriram mesmo a contagem, num cabeceamento de Xeka, após assistência de Soumaoro, que fugiu à marcação de Diogo Leite, na sequência de um canto.

Pouco depois, aos 71 minutos, Hernâni igualou, com um remate de fora de área que desviou num defesa e 'enganou' o guardião do Lille, que deixou a bola fugir para dentro da baliza.

Com as substituições a acumularem-se, o futebol foi piorando e, aos 87 minutos, Mothiba apareceu na 'cara' de Vaná, assistido por El Ghazi, e selou o desaire portista.

Após o final da partida, as duas equipas procederam à marcação de grandes penalidades - um dos possíveis fatores de desempate para a classificação final da Algarve Football Cup -, com triunfo do Lille (4-3): para o FC Porto, marcaram Felipe, Otávio e Hernâni e falharam Soares e Diogo Leite.

O torneio prossegue no sábado, com o jogo entre Everton e Lille, e encerra no domingo, com o encontro entre portistas e ingleses, ambos às 20:00, no Estádio Algarve.



Lusa