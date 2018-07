Danny de volta ao Marítimo

Na apresentação da equipa madeirense, no Estádio do Marítimo, Danny não surgiu inicialmente com os restantes colegas de equipa, mas acabou por ser anunciado pelo presidente Carlos Pereira, e entrou no relvado, com a camisola 10, recebendo uma enorme salva de palmas dos adeptos.

Carlos Pereira cumprimentou o jogador português e referiu ser um "regresso com muito gosto".

O médio ofensivo, de 34 anos, iniciou a carreira no Marítimo e fez a estreia no plantel principal em 2001/02, tendo-se transferido para o Sporting na época 2002/03, mas não se conseguiu impor na equipa treinada por Lazlo Boloni e voltou aos verde rubros, por empréstimo, ainda nessa temporada e depois em 2003/04.

Após um curto regresso ao Sporting, em 2004/05, mudou-se para a Rússia, onde ficou 12 anos, três no Dínamo de Moscovo e nove no Zenit de São Petersburgo.

Chegou a ser falado um possível regresso ao Marítimo no verão de 2017, mas acabou por rumar ao Sparta de Praga, da República Checa, tendo realizado 32 partidas e apontado dois golos na última época.

Com 38 jogos e quatro golos apontados na seleção portuguesa, Danny conta no currículo com a presença no Mundial 2010, na África do Sul.

Danny é o sexto reforço do Marítimo para a temporada 2018/19, depois de Marcão, Lucas Áfrico, Vukovic, Al Joui e Barrera.

Lusa