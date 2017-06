ASAE apreende leite com água oxigenada para fabrico de queijo

As análises realizadas às amostras ao leite revelaram adição de água oxigenada. As autoridades suspeitam que estaria a ser utilizada para ocultar a má qualidade higiénica do leite, em vez da utilização de refrigeração, facto confirmado pela temperatura medida no momento das inspeções.

De acordo com o comunicado da ASAE, como resultado da ação "foi instaurado um processo por suspeita de crime contra a genuinidade, qualidade ou composição de géneros alimentícios, em concurso com infrações de natureza contraordenacional, nomeadamente o incumprimento dos requisitos de temperatura durante o processo de produção, recolha e transporte de leite cru e a falta de requisitos de higiene do leite".

As investigações da ASAE levaram também à apreensão de 830 litros de leite cru e 40 litros de água oxigenada, num valor que ronda os 800 euros.