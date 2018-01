Já há novas tabelas de retenção na fonte do IRS

As tabelas definem a percentagem do vencimento mensal que fica retido na fonte e já espelham as alterações ao código de IRS, definidas pelo Orçamento do Estado para 2018.

O número de escalões passou de cinco para sete, subiu o valor mínimo abaixo a partir do qual não se paga imposto e acabou a sobretaxa.

As novas tabelas, que podem ser consultadas no Diário da República, já vão ter impacto no pagamento dos ordenados deste mês.