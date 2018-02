Lucro das seguradoras aumenta 120% e soma 350 milhões em 2017

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) reporta, num comunicado no seu site, um crescimento de 120% dos resultados líquidos das 43 empresas de seguros sob sua supervisão prudencial, adiantando que, destas, 34 "apresentam valores positivos".

No que se refere ao volume da produção de seguro, apresentou um crescimento de 3,2% no ramo Vida (seguros de vida, seguros financeiros, por exemplo) e de 5,6% no ramo Não Vida (seguro automóvel, seguro de doença, seguro de acidentes de trabalho, entre outros).

"O ramo Vida inverteu a tendência decrescente dos últimos dois anos, sendo de salientar o peso dos Planos de Poupança Reforma (PPR), que em 2017 representaram cerca de 33% da produção do ramo Vida (26% em 2016), com a sua produção a aumentar 30%", destaca a ASF.

Já no ramo Não Vida, os ramos/modalidades que mais contribuíram para o aumento na produção foram os Acidentes de Trabalho (11,5%), Doença (8,8%) e Automóvel (3,9%), que representam cerca de 70% da carteira em análise.

