Exportações para Angola tiveram uma quebra de 11% nos últimos 7 meses

Segundo os dados do INE, avançados esta terça-feira pelo jornal Público, os setores mais afetados foram os produtos alimentares, as pastas celulósicas e papel. Já a exportação de máquinas, aparelhos e produtos agrícolas registaram um crescimento significativo, assumindo o lugar no topo da tabela dos produtos mais exportados.

Angola, que em 2014 era o quarto maior mercado para produtos portugueses, acaba por descer para o oitavo lugar, atrás de países como os EUA, Holanda e Itália.

No entanto, as remessas enviadas pelos emigrantes resgistaram uma subida, pela primeira vez em 4 anos, e atingiram os 245 milhões de euros em 2017.

Lembre-se que, desde a tomada de posse de João Lourenço em setembro de 2017, as relações entre os países têm enfraquecido. O Presidente angolano já demonstrou o seu descontentamento em relação à Operação Fizz, em que está envolvido Manuel Vincente, ex-presidente da Sonangol.

De forma a normalizar as relações entre Portugal e Angola, estava agendada para este mês uma cimeira entre os dois países em Lisboa, que acabou por ser adiada sem nova data anunciada.